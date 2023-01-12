الرئيس تبون:”مانديلا قال إنه يعتبر نفسه جزائريا وهذا الصرح سيبين هويتنا الإفريقية”

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أهمية امتلاك الجزائر للبنى التحتية الرياضية، تحسبا لاحتضان كبرى المنافسات الدولية.

وصرح اليوم الخميس الرئيس تبون، على هامش تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببراقي:”الملاعب خُصصت لاحتضان الشباب الجزائري”.

وأضاف الرئيس تبون:”برهنا انتمائنا المتوسطي بنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط واليوم بملعب مانديلا سنثبت هويتنا الإفريقية”.

وأوضح رئيس الجمهورية تبون:”الجزائر دخلت في مرحلة تثبيت الانتماء، والزعيم الراحل نيلسون مانديلا صرح بنفسه أنه يعتبر نفسه جزائريا”.