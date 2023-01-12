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الرياضة

الرئيس تبون:”مانديلا قال إنه يعتبر نفسه جزائريا وهذا الصرح سيبين هويتنا الإفريقية”

بقلم فيصل زيان بوزيان
الرئيس تبون:”مانديلا قال إنه يعتبر نفسه جزائريا وهذا الصرح سيبين هويتنا الإفريقية”
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شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أهمية امتلاك الجزائر للبنى التحتية الرياضية، تحسبا لاحتضان كبرى المنافسات الدولية.

وصرح اليوم الخميس الرئيس تبون، على هامش تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببراقي:”الملاعب خُصصت لاحتضان الشباب الجزائري”.

وأضاف الرئيس تبون:”برهنا انتمائنا المتوسطي بنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط واليوم بملعب مانديلا سنثبت هويتنا الإفريقية”.

وأوضح رئيس الجمهورية تبون:”الجزائر دخلت في مرحلة تثبيت الانتماء، والزعيم الراحل نيلسون مانديلا صرح بنفسه أنه يعتبر نفسه جزائريا”.

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