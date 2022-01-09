الرئيس تبون: آن الأوان للتكفل بكل المطالب الشرعية لكل منتسبي قطاع الصحة

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه آن الأوان من أجل التكفل بالمطالب الشرعية لكل منتسبي قطاع الصحة.

وقال الرئيس تبون صبيحة اليوم خلال إشرافه على اختتام فعاليات الجلسة الختامية للملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية. أن الدولة عازمة على توفير كل الوسائل للتغلب على الوباء. داعيا من الجميع التجند من اجل إنجاح عملية التلقيح التي تعد السبيل الوحيد لمجابهة الاعراض الخطيرة له

كما أكد رئيس الجمهورية، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي خرج بها الملتقى بخصوص الامور المادية وكذا فيما يرتبط بمراجعة القانون الاساسي لقطاع الصحة قبل نهاية السنة. وتابع يقول :” ان الاوان للتكفل بكل المطالب الشرعية لكل منتسبي قطاع الصحة. والعمل على على حل كل مساكل القطاع قبل نهاية السنة”.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن السنة الجارية ستكون سنة لمراجعة القوانين الناظمة لقطاع الصحة. كما دعا إلى ضرورة التحلي باليقظة أمام ما يروّج من اشاعات وخطابات التيئيس التي تحاول من خلالها أطراف تريد الخراب لبلادنا ببث الشك والريبة في نفوس المواطنين

من جهته تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعبارات التقدير والعرفان والإحترام لكل افراد الاطقم الطبية ومختلف الاسلاك لجهودهم وتفانيهم في التصدي للوباء. كما أشاد بالمنظومة الصحية لبلادنا وأثنى على جهود وكفاءة الكوادر الطبية.

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الرئيس تبون يشرف على اختتام أشغال ملتقى تجديد المنظومة الصحية

أشرف صبيحة اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بقصر الأمم، على اختتام أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية. هذا وأشرف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رفقة وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد. أمس السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على إفتتاح أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية. وتم تنظيم هذا الملتقى، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما حضر مراسم الافتتاح، كل من مدير ديوان رئيس الجمهورية، وعديد الوزراء والنواب من البرلمان بغرفتيه. بالإضافة إلى إطارات سامية في الدولة. وانعقد الملتقى في سياق خاص، يتسم بتنفيذ الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية. وسيكون فرصة للشروع الفعلي في إعادة النظر في المنظومة الصحية. ويأتي ذلك، من خلال مراجعة الخريطة الصحية بناءا على التوصيات التي سيتم الخروج بها من خلال هذا الملتقى. ويأتي ذلك، في سبيل تحسين التغطية الصحية وجودة الخدمات الصحية، وتحسين ظروف عمل مستخدمي قطاع الصحة.

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