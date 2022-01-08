الوزير الأول يدعو إلى ايقاف هجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج

دعا الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان اليوم السبت الى ايقاف نزيف هجرة الكفاءات الطبية الجزائرية نحو الخارج.

وفي هذا السياق أكد الوزير الأول لدى إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، الى أن مستوى التكوين الطبي الذي بلغته الجامعة الجزائرية يعتبر في أرقى المستويات.

مستدلا قوله بالانجازات التي يقوم بها الأطباء الجزائريون في الخارج والجوائز التي يتحصلون عليها هناك.

كما دعا الوزير الأول الى معالجة كل خلل دون تأخير من خلال عصرنة المنظومة والاعتماد على أدوات صحية للتخطيط وتقييم الأنشطة مراقبة التسيير المالي والإداري.

اضافة الى القضاء على الفجوات الصحية مع تقديم خدمات ذات جودة. حتى يتمتع المواطن بتغطية صحية نوعية.

كما أوضح قائلا:” لا شك أن الجميع يدرك مستوى الخدمات التي وصلت اليه المنظومة الصحية في البلاد وهذا يستوجب معالجة كل خلل.”

بالمقابل كشف الوزير الاول عن تسجيل تحسن في المؤشرات الصحية بالجزائر.

الى جانب ذالك جدد بن عبدالرحمان أن المنظونة الصحية في الجزائر كمبدا تابت ترتكز على مجانية العلاج.

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