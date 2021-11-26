كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مقابلة له مع ممثلي الصحافة الوطنية ان المحكمة الدستورية لها صلاحيات التطرق لكل شيء متعلق بالنصوص التنظيمية والقانون.

وأضاف رئيس الجمهورية ان المحكمة الدستورية سيكون من مهامها الفصل بين المؤسسات والحكم بدستورية أوعدم دستورية النصوص القانونية والقرارات

وبخصوص الانتخابات المحلية المقرر إجراءه يوم غد قال الرئيس تبون أتمنى مشاركة الجزائريين بقوة في الانتخابات المحلية إن أرادوا التغيير. خاصة أن هذه المحليات تأخذ طابعا خاصا واهتماما لدى الجزائريين أكثر من الانتخابات التشريعية