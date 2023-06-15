الرئيس تبون: “أطلب المساعدة من الأصدقاء الروس لتثبيث اتفاق الجزائر في الملف المالي”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن نظرة الجزائر وروسيا واحدة. فيما يتعلق بالملفين الليبي والمالي.

وقال الرئيس تبون، خلال لقاءه مع نظيره الروسي “ليبيا صديقة لروسيا وصديقة للجزائر. نتمنى الأمن والاستقرار فيها”.

وأضاف رئيس الجمهورية “كذلك بالنسبة لدول الساحل. نحن نبارك العلاقات الموجودة حاليا بين مالي وروسيا. مالي تبقى دولة قريبة جدا منذ قرون. وإذا أمكن الحال أننا نتشاور في تسيير ملف مالي “.

وتابع الرئيس تبون “هناك حاليا ما يسمى باتفاق الجزائر. ونطلب المساعدة من روسيا لتثبيث هذا الاتفاق. مع المسييرين الحاليين. لأن المشكل المالي لا يحل إلا بهذا الاتفاق”.