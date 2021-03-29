الرئيس تبون: أعددنا مخططا يضع جودة التعليم في قلب النظام التربوي

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إعداد مخطط، يضع جودة التعليم، وفعاليته في قلب النظام التربوي.

ويأتي تصريح الرئيس تبون في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال انطلاق جلسات اقتصاد المعرفة.

وأضاف “يشرفني أن أشارككم في انطلاق جلسات اقتصاد المعرفة، انطلاقا من قناعتنا الراسخة، بأهميتها.

وأكد أن بلادنا تواجه اليوم تحديات كبرى من أجل الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج للثروات.

وأشار رئيس الجمهورية، أن هذا يتطلب قطيعة مع الانماط الماضية بتغيير نموذج التنمية الاقتصادية.

ويعول هذا النموذج على الاستثمار في العامل البشري والثروات التي تزخر بها البلاد.

وأقاد الرئيس تبون أن تغيير نموذج التنمية لن يكون إلا برؤية استشرافية، وبإجراءات وآليات ملموسة على المدى القصير والمتوسط.

كما سيتم التشجيع على تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية وتحديثها وتكييفها مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وسيتم تطوير أقطاب امتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، بما يتماتشى مع تطور العلوم والتكنولوجيات الحديثة.

ويعول البرنامج على تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي، والتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية.