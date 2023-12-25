الرئيس تبون: أعمل من أجل أن ينال كل مواطن حقوقه كاملة “من تيمياوين إلى حيدرة”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه يعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين عبر كافة ربوع البلاد.

وفي خطابه الموجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين، بقصرالأمم، قال الرئيس تبون إنه يعمل من أجل أن ينال كل مواطن جزائري حقوقه كاملة “من تيمياوين إلى حيدرة”.

كما شدد الرئيس تبون على الأهمية التي لطالما أولاها لمناطق الظل التي قال بشأنها “لم أتخل يوما، منذ كنت مسؤولا بسيطا، عن مناطق الظل”، متوقفا عند مسألة محاسبة المسؤولين الذين لم يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم، حيث قال بهذا الخصوص: “اتخذت قرارات مؤخرا مكرها وأنهيت مهام مسؤولين محليين تقاعسوا”.

كما أفرد رئيس الجمهورية حيزا من خطابه للحديث عن فئة الشباب، متوجها بالشكر الخاص لأولئك الذين “لم يبالغوا في طلب منحة البطالة”.

وأكد في سياق ذي صلة أن لديه “ثقة عمياء في شبابنا وفي المجلس الأعلى للشباب الذي يمثلهم”.