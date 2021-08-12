الرئيس تبون: أغلب هذه الحرائق تسببت فيها أيادي إجرامية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الحرائق الأخيرة التي إندلعت في قرابة 17 ولاية تسببت فيها أيادي إجرامية.

وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون: “جزء من هذه الحرائق، تسبب فيها الطقس المرتفع في البحر الابيض المتوسط غير أن أكثرها تسبب فيها أيادي إجرامية .

وتابع الرئيس:”طلبت، من مؤسستنا “لازار” للساتيليت تزويدنا بعلومات كافية حتى نرى حجم الحرائق، التي أظهرت صورة “الساتيليت” صورة مهولة من البليدة إلى ولاية تيزي وزو الأكثر تضررا”.

هذا وأكد الرئيس في الأخير، تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية ووسائل النقل وعلى مستوى أغلب الولايات لمجابهة هذه الحرائق.