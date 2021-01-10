الرئيس تبون: أنا في متابعة يومية مع المسؤولين وأتمنى أن يكون غيابي قصيرا

ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلمة مقتضبة بالقاعة الشرفية للمطار خلال مغادرته إلى ألمانيا.

وأورد الرئيس تبون، إن عودته إلى ألمانيا، كانت مبرمجة، لإستكمال علاجه، متمنيا إن تكون مدة الغياب قصيرة.

وأوضح رئيس الجمهورية، إن سيقوم بإستكمال بروتوكول العلاج الخاص به، وقد يخضع لعملية جراحية بسيطة.

وأكد الرئيس تبون، إنه سيكون في متابعة يومية مع المسؤولين.

وشكر رئيس الجمهورية، تجند المسؤولين ومؤسسات الدولة، وبالأخص الجيش الوطني الشعبي، في مساعدة المواطنين وإرساء الطمأنينة بالوطن.

كما شكر الرئيس تبون، المؤسسات المنتخبة، مؤكدا إن الدولة واقفة.

هذا وتوجه اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، إلى ألمانيا، لإستكمال علاجه نتيجة إصابته بفيروس كورونا سابقا.

وسيعالج الرئيس تبون، تعقد في قدمه نتيجة إصابته في السابق بفيروس كورونا.