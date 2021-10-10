الرئيس تبون: إرتفاع أسعار المواد الغذائية وراءه خلفيات سياسية

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% لكن ذلك لم يكفي بسبب المضاربة.

وجاءت هذه التصريحات في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، سيبث أمسية اليوم على الساعة التاسعة.

وأضاف رئيس الجمهورية، بأن المضاربون هم العدو الأساسي للإقتصاد، مبررا ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأن وراءه خلفيات سياسية.

وتابع نفس المتحدث، بأن هناك طفيليين لديهم فائدة خاصة من وراء رفع أسعار المواد الغذائية.