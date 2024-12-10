الرئيس تبون: إعطاء أهمية للأساتذة ومنحهم امتيازات خاصة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر أعطت أهمية بالغة للتعليم والأساتذة المعلمين. بالإضافة كذلك إلى ترقية التكوين وإدماج التكنولوجيا.

وأضاف الرئيس تبون خلال كلمة له بمناسبة مشاركته في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف بنواكشوط. أن الجزائر تكفل مجانية وإلزامية التعليم، حيث بلغ تعداد التلاميذ في الدخول الـمدرسي لهذا العام ما يقارب 12 مليون متمدرس في مؤسسات التربية والتعليم بعد أن كان لا يتجاوز 900 ألف سنة 1962، وارتفعت نسبة تمدرس الأطفال البالغين 06 سنوات من 43.42 % سنة 1966 إلى 99.89 % سنة 2024.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن عدد الأساتذة بلغ أكثر من 600 ألف أستاذ، في مؤسسات التربية والتعليم العمومية بنسبة تأطير عامة تتراوح بين 19 و 28 تلميذ لكل أستاذ. بعد أن كان عدد الأساتذة سنة 1962 في حدود 23 ألف. مضيفا أن 75.62 % من الأساتذة حاليا، هن نساء من خريجات معاهد التكوين الجزائرية. كما أن الجزائر قررت في 2024 إعطاء المعلمين أهمية خاصة وعدم اعتبارهم كمجرد موظفين.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر حرصت في استراتيجيتها الـموجهة لترقية التعليم والتكوين على إدماج الوسائل التّكنولوجية الحديثة، ومن بينـها التعميم التّدريجي للوحات الرقمية في الأطوار القاعدية من التعليم. وإضافة اللغة الإنجليزية إلى البرامج التعليمِية. مسايرة للعلوم والـمعارف العالـمية. كما تم تعزيز هذا التوجه نحو العلوم والتكنولوجيا بإنشاء مدارس وطنية عليا متخصصة في الرياضيات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو.

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