الرئيس تبون: ارتباطنا بالرّسالة النوفمبرية كشف نوايا دوائر ورثة العار الاستعماري

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، على أنَّ الجزائرَ التي تَكْسِبُ في هذه الـمرحلة. وفي كُلِّ القِطاعاتِ والـمجالات رهاناتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية. ستُوَاصل على نطاقٍ واسعٍ التوجُّهَ نحو تعزيزِ الإنجازات. وتثبيتِ أركانِ الدولةِ الحديثةِ، التي تَسُودُها قِيَمُ الـمواطنةِ، ويَنْعَمُ فيها الـمجتمعُ بالاستقرارِ والسَّكينة.

وقال الرئيس تبون في الرسالة التي بعث بها إلى الشعب الجزائري، أن الجزائرُ مستعدة للحدِّ من خُطُورة التَوتُّرٍ. الذي أَصْبَحَ يَطْبعُ العلاقاتِ الدوليةَ، ويُنذرُ بتداعياتٍ مُقلقة. لتَكُون في أفضل الـمواقع للدِّفاع عن مَصَالِحها الاستراتيجية، مع تَمَامِ الإدراك لدورِها الـمِحْوَرِي. ولـمكانَتِـها على خارطةِ تَوازُنات السِّياق الإقليمي والدولي الراهن. وذلك بالعملِ مَعَ جميعِ شُركائِها، من أجل الـمساهمةِ في اسْتِتبابِ السِّلم والأمن في الـمنطقة والعالم.

وأضاف الرئيس تبون “ارتباطنا الأبديّ بالرِّسالة النوفمبرية يسْتمِدُّ منها شعبُنا القدرة على كشْف نَوايا دوائر مِن ورثة العار الاستعماري، يسْكنها عداؤها الدّائِم للجزائر”.

وختم رئيس الجمهورية “إنَّني، ونَحْنُ نعيش لَحْظّة إكبارٍ لِشُهداءِ ثورتنا الـمجيدة. أُجدِّدُ عَهْدَنا معهم للسَّيْرِ عَلى نهجهم في التَّضحيةِ ونُكرانِ الذات، من أجل عزَّةِ وسُؤْدد وَطنِنا الـمُفدَّى. وأتَرحَّمُ معكم على أرواحِهم الزكية. أتوجّه بالتَّحيَّةِ والتقدير لإخوان الشهداء، المجاهدين، أطال الله في أَعْمارِهم ومَتَّعهم بالصِّحة والعافية”.