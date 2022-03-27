الرئيس تبون: “التهيئة التحتية المنجزة بالمدينة الجديدة بوغزول تعد أفضلية تقنية”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن التهيئة التحتية المنجزة بالمدينة الجديدة بوغزول، تعد أفضلية تقنية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، “أنه وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون متعلق بتسيير المساحات الخضراء وتنميتها، أسدى الرئيس تبون، توجيهاته لوزير السكن والعمران، حول عرض متعلق بالمدينة الجديدة لبوغزول، أكد فيه أنّ التهيئة التحتية المنجزة بمدينة بوغزول، تعد أفضلية تقنية، لذا تستدعي تعميق الدراسة والتفكير في نظرة مستقبلية متأنية، ولكن واعدة ومُجدية، لاستغلال أمثل للمدينة، قبل الشروع في تعميرها بمشاريع استثمارية.”