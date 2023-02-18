الرئيس تبون: الجزائر ستعمل على تمثيل القارة داخل مجلس الأمن بداية من 2024

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن الجزائر ستعمل بداية من العام المقبل على تمثيل القارة داخل مجلس الأمن.

كما أشار رئيس الجمهورية، في كلمته التي ألقاها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر ستسعى لإعلاء صوتها ومطالبه.

في حين، شدد رئيس الجمهورية على مواصلة توحيد الصف والكلمة لدول الاتحاد الإفريقي على الساحة الدولية. مع الالتزام باحترام قرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة. داعيا إلى تكثيف الجهود حتى تستند المفاوضات المقبلة على وثيقة إطار العمل لعام 2015 . التي تشكل وثيقة مرجعية تعكس مواقف ومقترحات ما يقارب 120 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ما جاء تصريح رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثله في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة بأديس أبابا، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.