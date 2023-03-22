الرئيس تبون.. الجزائر ملتزمة بتزويد إسبانيا بالطاقة وإيطاليا لم تستفد من الأزمة معها

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار لقناة الجزيرة، إن إيطاليا لم تستفد من الأزمة مع إسبانيا. مشيرا إلى أن الجزائر ملتزمة بتزويد الشعب الإسباني بالطاقة.

كما أوضح الرئيس تبون، أن العلاقات الجزائرية الإيطالية إستراتيجية وتاريخية ومتينة جدا وتمتد من أيام الثورة. مضيفا –الرئيس- أن اتفاقية الطاقة الأخيرة مع إيطاليا تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين. مشيرا إلى أن الجزائر تسعى إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بالتعاون مع أوروبا.

للإشارة، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، حوار مع قناة الجزيرة، تطرق من خلاله إلى عدة مواضيع. على غرار القضية الفلسطينية، والمغرب، وزيارته المرتقبة شهر ماس إلى روسيا. بالإضافة إلى استعداد الجزائر لدور الوساطة في القضية الأوكرانية الروسية.

أنبوب “الجزائر-سردينيا” سيضم الغاز والهيدروجين والكهرباء والأمونياك

وقال رئيس الجمهورية، في وقت سابق، إن الأنبوب الذي سيربط خط الجزائر وسردينيا سيكون خاصا. مشيرا إلى أنه لن يكون مثل الذي الموجود حاليا.

كما أفاد الرئيس تبون، إلى أن مدة انجاز هذا الأنبوب “أعتقد أن ستكون قصيرة”، مردفا “سأترك تفاصيل المدة للتقنيين”. وكشف الرئيس تبون، أن الأنبوب سيضم الغاز، الهيدروجين، الأمونياك، الكهرباء.

وجاء في كلمة الرئيس تبون “اتفقنا عليه وأمضينا الاتفاقية اليوم الاثنين على أساس بداية الدراسة ثم الإنجاز”. قائلا “مشروع هام جدا يجعل من ايطاليا موزع لهذه الطاقات عبر أوروبا”.