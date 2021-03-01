الرئيس تبون: المؤسسة العسكرية اليوم بعيدة كل البعد عن السياسة

كشف رئيس الجمهورية أن المؤسسة العسكرية اليوم بعيدة كل البعد عن السياسة وأعتقد انه لا وجود لجيش منضبط في العالم الثالث.

وخلال لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون الجيس الجزائري وصل لدرجة من الإحتراف بعيدة عن السياسية.

وتابع الرئيس تبون أنه لا يوجد جیش منضبط في العالم الثالث مثل الجیش الجزائري.

وواصل الرئيس تبون ان عهد تدخل الجيش في السياسة كما كان في السابق قد ولى كمشاركته في اللجنة المركزية وعدة قطاعات.

وبخصوص الحملات التي تستهدف المؤسسة العسكرية قال رئيس الجمهورية “أعيد وأؤكد أن شعارات استهداف الجيش عمرها 15 سنة”