الرئيس تبون.. “المؤسسة القاعدية هي البلدية ثم تأتي الولاية”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن التوعية بالمواطنة، تكون من طرف الجميع. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه ” لا يمكن الاتكال على الآخرين في هذا المجال”.

وأضاف، الرئيس تبون، أن “يوم الانتخابات هو يوم اختيار مسيرين الذين يسيرون شأن الشعب على المستوى القاعدي”. وأوضح رئيس الجمهورية، “اعتقد ان المفروض على المواطنين ان ينتخبوا”. مضيفا “إذا لم يرد أن ينتخب “فالانتخاب ليس حق وإنما واجب” ولكن لا يمكن أن أرجعه إجباري”.

وأكد الرئيس تبون، “نحن الآن نستكمل المؤسسات الانتخابية في الدولة.. أنتم تعلمون أن المؤسسة القاعدية في البلد هي البلدية ثم الولاية”. كما أوضح الرئيس أن “البلديات لا تملك صلاحيات قوية اليوم مثل ما قلت”. مضيفا “الصلاحيات تتطلب إمكانيات وهي ليست موجودة وهي ممركزة وسيتم مراجعتها في 2022 “.

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الرئيس تبون.. هناك 1541 بلدية عبر الوطن و900 منها فقيرة جدا

كما أشار الرئيس تبون، إلى أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، فيما تتواجد بلديات أخرى غنية.

ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، كشف الرئيس تبون، إن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية سنة 2022. ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها، والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية.

وحول مناطق الظل، أورد الرئيس تبون، إن تواجدها داخل البلديات، معناه أنها لم تصل للتنمية. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تحقيق التنمية بمناطق الظل، عن طريق توفير الغاز والكهرباء والمطاعم المدرسية و غيرها من المرافق.

ومن المرتقب أن تشهد المكاتب الإنتخابية إقبال 23.717.479 ناخبا وناخبة منهم 12824978 رجال و10892501 نساء. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية . وستكون هذه الإنتخابات بمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. و ذلك بتصويت تفضيلي دون مزج و هذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

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