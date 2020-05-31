الرئيس تبون: تمديد صرف منحة 10 الاف دينار إلى غاية إنتهاء جائحة كورونا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد بتمديد صرف منحة 10 الاف دينار إلى غاية إنتهاء جائحة كورونا.

وخلال إجتماع مجلس الوزاراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية دراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين.

كما امر الرئيس تبون بالبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء.

واشار الرئيس تبون إلى تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها.

وامر رئيس الجمهورية بدراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب.