الرئيس تبون: تم رفع أجور الموظفين بنسبة 14 و15بالمائة

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنه تم رفع أجور الموظفين بنسبة ما بين 14 و15 بالمائة. وذلك لمواجهة التضخم الذي بلغت نسبه 7 بالمائة.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون، إن هناك إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس المقبل. وتتمثل هذه الإجراءات في الرفع من قيمة النقطة الإستدلالية، وخفض الضريبة.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن هذا القرار ينتج عنه رفع في أجور الموظفين ما بين 14 و16 بالمائة.

واختتم الرئيس قائلا: “رفع الأجور من جديد بنسبة 14 و15بالمائة، يظهر بأننا بالمرصاد للتضخم الذي وصل في بعض البلدان 80 و 50 بالمائة.”