الرئيس تبون :”تنظيم من أروع ما يكون ويشرف قطر و العالم العربي”

أكّد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون على التنظيم الجيّد لحفل الافتتاح لمونديال قطر الذي الذي احتضنه ملعب “البيت” بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون في تصريح له لقناة “الكأس” القطرية :”تنظيم رائع ومن أروع ما يكون يكون أقل ما يقال عنه عالمي، يشرف دولة قطر الشقيقة ويشرف العالم العربي، فيه أقوال وأقوال و خليهم يتكلموا”

وأضاف الرئيس تبون “لب ملاحظتي، هو اليوم نفتخر له كدول عربية لما وصلت له دولة قطر”.

يذكر. ان الرئيس تبون يتواجد حظر حفل الافتتاح بدعوة من رئيس دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني.

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