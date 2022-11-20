الرئيس تبون :”تنظيم من أروع ما يكون ويشرف قطر و العالم العربي”
أكّد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون على التنظيم الجيّد لحفل الافتتاح لمونديال قطر الذي الذي احتضنه ملعب “البيت” بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون في تصريح له لقناة “الكأس” القطرية :”تنظيم رائع ومن أروع ما يكون يكون أقل ما يقال عنه عالمي، يشرف دولة قطر الشقيقة ويشرف العالم العربي، فيه أقوال وأقوال و خليهم يتكلموا”
وأضاف الرئيس تبون “لب ملاحظتي، هو اليوم نفتخر له كدول عربية لما وصلت له دولة قطر”.
يذكر. ان الرئيس تبون يتواجد حظر حفل الافتتاح بدعوة من رئيس دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني.
فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: حفل افتتاح مونديال 2022 عالمي يشرف قطر والعالم العربي#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jAiafJP3FN
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
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