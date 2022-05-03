الرئيس تبون جامع للشمل.. يده ممدودة للكل ماعدا لدعاة الفتنة

نشرت وكالة الانباء الجزائرية اليوم برقية قالت فيها إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو رئيس جامع للشمل. ويده ممدودة للجميع باستثناء المكابرين ومن أداروا ظهرهم لوطنهم أو من تجاوزوا الخطوط الحمراء.

وجاء في مضمون برقية وكالة الأنباء أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي انتخبه الجزائريون المتطلعون لإقامة جزائر جديدة، هو رئيس جامع للشمل، نجح في توحيد الشباب والمجتمع المدني خلال حملته الانتخابية، وكان بمثابة أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد.

وقالت البرقية إن يد الرئيس تبون، الذي طالما اهتم كرئيس بالنقاش السائد في المجتمع، ممدودة للجميع، بشكل دائم، ما عدا من تجاوز الخطوط الحمراء أو من رفض ذلك.

وأوضحت برقية وكالة الأنباء أن الرئيس تبون ليس من دعاة التفرقة بل على العكس تماما، داعية في نفس الوقت “أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن …

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