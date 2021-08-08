الرئيس تبون : جددنا الثقة في وزراء من الحكومة السابقة لأنهم يشرفون على مشاريع هامة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن قرار تجديد الثقة في بعض الوزراء من الحكومة السابقة في الحكومة الجديدة التي تم تعيينها عقب التشريعيات الأخيرة كان بحكم أن أغلبهم كان يشرف على عدة مشاريع هامة وعليه فلم يكن بالإمكان وقف هذه المشاريع

وخلال لقاءه الدوري مع الصحافة الوطنية قال الرئيس تبون أن الوزراء الذين تمّ تغييرهم لم يحقّقوا النتائج المرغوبة، مؤكدا بأن تجديد الثقة في العديد من الوزراء كان لتفادي تكسير العمل الذي قاموا به، مؤكدا بأن تقييم الإطارات يكون بناء على حيز زمني

وأشار الرئيس بأن العديد من الوزراء الذين جددت فيهم الثقة قد باشروا مشاريع مهمة خاصة الرقمنة والتعليم العالي و الصحة