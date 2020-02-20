الرئيس تبون: رأس المافيا تم قطعه.. لكن المال الوسخ لازال موجودا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنّ الحرب التي باشرتها مصالح العدالة الجزائرية مؤخرا قد تمكنت من قطع رأس المافيا السياسية والمالية لكن جسد هذه المافيا لازال موجودا.

وأضاف تبون في حواره لجريدة “لوفيغارو” الفرنسية، أن المال الوسخ مازال موجودا في الوقت الحالي و في كل يوم نسمع وجود مسؤولين و رجال أعمال يحاسبون و يقتادون إلى العدالة، وهو ما يؤكد بأن الحرب ضد الفساد والتطهير لاتزال قائمة.

وأكد تبون في حواره بأن ماتقوم به الدولة الجزائرية في الوقت الحالي هو تطهير لأسسها ومؤسساتها التي يجب أن تكون نظيفة ومقدسة في الوقت ذاته مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج التطهير وعملية إعادة البناء لكنها ستستغرق وقتا.

وأضاف تبون بأن الدولة حاليا يتم بناؤها في المرحلة الأولى من الجانب الدستوري ثم من الجانب المؤسساتي يليها الجانب الإقتصادي.