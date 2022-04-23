الرئيس تبون: ستكون هناك زيادات في علاوة البطالة و الأجور نهاية السنة

كشف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم السبت، عن زيادات في علاوة البطالة و الأجور نهاية السنة الجارية.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال مقتطفات من لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن تطبيق الزيادات سيكون بداية من شهر جانفي 2023.

كما أوضح رئيس الجمهورية أن التعديل الحكومي سيكون حسب نتائج كل قطاع.

بالمقابل أكد الرئيس تبون، أن هناك 160 مطحنة تتلقى الدعم من الدولة ولاتقوم بعملها المطلوب.

وفيما يخص ندوة المواد الأساسية، أكد الرئيس تبون أن المفتشية العامة برئاسة الجمهورية باشرت التحقيقات حول القضية، التي كان من الفروض عدم وجودها بسبب توفر الأموال.

هذا و سيٌبث لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي الصحافة الوطنية، سهرة اليوم على الساعة العاشرة والنصف مساءََ،عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

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رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد

كما يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبدالمجيد تبون، غدا الأحد إجتماعا لمجلس الوزراء حسب ما افاد به بيان للرئاسة.

وأضاف البيان، أن الاجتماع سيخصص لدراسة مشاريع قوانين تخص قطاعات الطاقة والصناعة والإتصال والصحة والنقل.

كما سيخصص أيضا لدراسة مشاريع قوانين تخص قطاعي الموارد المائية والأمن المائي.

وجاء في البيان:”يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا، اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة والمتابعة لمشاريع قوانين وعروض، تخص قطاعات الطاقة، الصناعة، الاتصال، الصحة، النقل والموارد المائية والأمن المائي.”

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