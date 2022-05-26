الرئيس تبون: “في التسعينات لم نجد إلا إيطاليا”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن العلاقات التي تجمع الجزائر بإيطاليا “متينة ومن أقوى العلاقات العربية-الأوروبية في منطقة الحوض المتوسط”. مشيرا إلى أن إيطاليا ساندت الجزائر في أصعب الظروف التي مرت بها، بما في ذلك في فترة التسعينيات.

كما أوضح الرئيس تبون، “لما دخلت الجزائر في نفق مظلم ودموي في سنوات التسعينات، لم نجد إلى جانبنا إلا إيطاليا. تابعا “فرض علينا حصار جوي قوي، وبري، وكانت الشركة الوحيدة التي كسرت الحصار هي أليطاليا”.

في حين، ذكر الرئيس تبون أيضا بدعم إيطاليا المالي للجزائر في أزمتها المالية بداية التسعينات. مذكرا بمواقفها عندما عجزت الجزائر عن تسديد ديونها تجاه صندوق النقد الدولي، ولم يتبق في خزينتنا سوى 300 مليون دولار”. “من خلال فتحها خطوط ائتمان جعلت الجزائريين لا يشعرون بالعزلة”.

للإشارة، خصصت إيطاليا مقاتلتين من سلاحها الجوي لمرافقة الطائرة الرئاسية ترحيبًا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي حل بالأراضي الإيطالية ظهر الأربعاء.