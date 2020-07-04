الرئيس تبون: كنت ضد العهدة الخامسة ..محاكمة بوتفليقة العدالة من تقرر

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت كنت ضد العهدة الخامسة وتم تنحيتي في 2017 ولم ادعمها يوما.

وخلال حوار مع قناة فرانس 24 قال الرئيس تبون قال الرئيس تم تنحيتي في 2017 والحديث عن العهدة الخامسة كانت في2019

بخصوص إستدعاء محاكمة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، أكد الرئيس تبون أن هذا القرار “يعود إلى العدالة الجزائرية وحدها”.

اشار الرئيس تبون أن الرئيس السابق بوتفليقة في 2014 كان لايتكلم الامر الذي إستغرب له عنذ ترشحه لرئاسة البلاد.

كما أكد الرئيس تبون أن محاكمة زموز العصابة أن الكل يقول الرئيس السابق بوتفليقة من امر ولكن المهم من نفذ الاوامر ويقصد بأويحيى وسلال.