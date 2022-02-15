الرئيس تبون: لا يمكن أن نعتبر التركيب باستعمال مفك البراغي على أنه صناعة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، انه لا يمكن اعتبار التركيب باستعمال مفك البراغي على أنه صناعة.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون ان الجزائر في الماضي كانت تقوم

بالتصنيع في صناعات ميكانيكية.

واضاف رئيس الجمهورية ان اليوم أصبح لدينا متعاملون يجلبون قطعا مفككة ويدعون ممارسة التصنيع.

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قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن حرية الديمقراطية تبنى بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة.

الرئيس تبون وفي حواره، الذي عرضت منه مقتطفات عبر التلفزيون الجزائري، قال إنه من غير المعقول كتابة مقال على الجيش الشعبي الوطني قصد الإحباط من معناوياته، مضيفا بأن هذا الأمر لا يعتبر رأي بل طابور خامس، وهذه الاطراف مسخرة لضرب مؤسسة الجيش.

وللإشارة، قد تطرق رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء الذي سيبث اليوم ابتداء من الساعة 9 مساءً على القنوات العمومية الوطنية إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية الراهنة.

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يترأس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبدالمجيد تبون إجتماعا لمجلس الوزراء.