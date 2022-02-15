الرئيس تبون: لا يمكن أن نعتبر التركيب باستعمال مفك البراغي على أنه صناعة
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، انه لا يمكن اعتبار التركيب باستعمال مفك البراغي على أنه صناعة.
وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون ان الجزائر في الماضي كانت تقوم
بالتصنيع في صناعات ميكانيكية.
واضاف رئيس الجمهورية ان اليوم أصبح لدينا متعاملون يجلبون قطعا مفككة ويدعون ممارسة التصنيع.
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قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن حرية الديمقراطية تبنى بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة.
الرئيس تبون وفي حواره، الذي عرضت منه مقتطفات عبر التلفزيون الجزائري، قال إنه من غير المعقول كتابة مقال على الجيش الشعبي الوطني قصد الإحباط من معناوياته، مضيفا بأن هذا الأمر لا يعتبر رأي بل طابور خامس، وهذه الاطراف مسخرة لضرب مؤسسة الجيش.
وللإشارة، قد تطرق رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء الذي سيبث اليوم ابتداء من الساعة 9 مساءً على القنوات العمومية الوطنية إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية الراهنة.
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وسيخصص الاجتماع لدراسة ومتابعة البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر،وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية.
بالاضافة الى عرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية، باعتبارها أداة فعّالة لترقية الصادرات.
كما يتناول المجلس مسائل ذات علاقة بالحياة اليومية للمواطن، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية.
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استقبل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إن سبورت” ناصر الخليفي.
ناصر الخليفي يؤدي زيارة ودية إلى الجزائر، في إطار التعاون وآفاقه. خاصة في تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران.
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كما إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس جمهورية النيجر السابق محمدو إيسوفو الذي أدى زيارة إلى الجزائر.
وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
وخلال اللقاء إستعرضا بطرفان القضايا التي تخص الشأن الإقليمي ومنطقة الساحل بخصوص الامن في المنطقة. اضافة إلى القضايا الإقتصادية والسياسية المشتركة بين البلدين.