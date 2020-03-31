الرئيس تبون: “ليس من صالحنا إخفاء الحقيقة لكن لا تهويل ولا تهيين”

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم للصحافة الجزائرية عن خطة الحكومة وتدابيرها لمواجهة وباء كورونا.

وخلال لقائه بمسؤولي بعض الوسائل الإعلامية صرح الرئيس انه لدينا بعض النقائص وكل القوى العظمى في العالم تشتكي من نقص الإمكانيات.

واضاف الرئيس أته تم تقديم طلبات لأصدقائنا الصينيين للحصول على أقنعة وقفازات وتجهيزات أخرى منها 100 مليون قناع وكذا 30 ألف تحليل للكشف عن الفيروس.

كما أكد الرئيس تبون انه بحوزتنا أدوية تكفي لـ200 ألف جزائري إن إصيبوا بالوباء لا قدر الله، ولدينا أطباء من الأحسن والأكفأ في العالم ومعروفين دوليا.

من جهة أخرى إستنكر الرئيس تبون حملة التهويل والتخويف يُضعف جهاز المناعة والغرض منها زرع الفتنة والبلبلة بين الناس.

وقال الرئيس هناك هجمة شرسة تستهدف كل ما هو حساس بالجزائر اكتشفنا شخصا يروج كلاما خطيرا لتهويل الوضع بالبلاد.

وأشار الرئيس أنه ليس من صالحنا إخفاء الحقيقة لكن لا تهويل ولا تهيين.