الرئيس تبون: “مامشيناش للإستدانة لأن إقتصادنا في تحسن”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه “رغم تراجع أسعار النفط والوضع الذي يشهده العالم إثر جائحة فيروس كورونا إلا أننا لم نلجأ للإستدانة.”

وخلال لقاءه الدوري مع الصحافة الوطنية، أوضح الرئيس تبون إن الجزائر لم تذهب لللإستدانة لإن إقتصاد البلاد بدأ يتجاوب مع الوضعية ومع الأرقام.

قبل أن يضيف الرئيس، إنه حسب الأرقام الأخيرة، فإننا بلغنا معدل نمو ب 8,3 بالمائة، ويمثل هذا المعدل مؤشرا رئيسيا على الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتي تتجسد أيضا في عودة الاستثمارات حيث أن “البنوك قدمت حوالي 1600 مليار دينار كقروض”، حسب رئيس الجمهورية.

وكشف رئيس الجمهورية، أن قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى غاية الآن بلغت ما يقارب 1ر2 مليار دولار، أما احتياطات العملة الصعبة، فهي تقدر حاليا بحوالي 44 مليار دولار.