الرئيس تبون: منحة البطالة ستدخل حيز التنفيذ بداية من 2022

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن منحة البطالة ستدخل حيز التنفيذ بداية من 2022.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة له، خلال إشرافه على إفتتاح لقاء الحكومة والولاة، اليوم السبت، بقصر الأمم: “منحة البطالة قرار شجاع و ستدخل حيز التنفيذ بداية من 2022”.

طالع أيضا:

تنظيم لقاء للحكومة والولاة يومي 25 و26 سبتمبر

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb