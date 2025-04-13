الرئيس تبون: هناك أناس لا يسعهم إلا أن يروا الجزائر بالسواد

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنّ هنالك أناس لا يسعهم إلا أن يروا الجزائر بالسواد. وهؤلاء لا نملك لهم دواء يرفع عنهم الغشاء.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه اليوم الأحد مع المتعاملين الإقتصاديين، أنه من يدّعي الخوف من السجن ويتماطل في مهامه. فهو في تفكير المرتشين والمخربين. مضيفا أنه لو وجدت المؤسسات المالية الدولية والقارية ثغرة في أرقامنا لن يسبقها أحد في انتقادنا.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن المال المنهوب من الجزائر أصبح اليوم عامل حماية للذين أفسدوا في البلاد ثمّ فرّوا إلى الخارج. كما أن هناك من ينتقدنا من بعض الدول لكن لا يملك أرقامنا الاقتصادية المحققة في منطقة حوض المتوسط.

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