الرئيس تبون.. هناك “مافيا” استيراد الذرة

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري الإعلامي، عن وجود “مافيا” لاستيراد الذرة في الجزائر.

كما أوضح الرئيس تبون، في لقائه مع ممثلي الإعلام، أن بلاد كبير مثل الجزائر “عيب يستورد حبة ذرة”. مشيرا إلى أن “هناك فلاحين في ولاية أدرار ينتجون الذرة وأعلم ما أقول لأني تكلمت شخصيا معهم”.

المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة

وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة.

كما أشار رئيس الجمهورية، في لقائه مع ممثلي الإعلام إلى أن “الفلاحة علم وليست تقاليد”.

وكشف رئيس الجمهورية، عن استرجاع ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل وخارج الوطن. مؤكدا أن التحقيق في قضايا الفساد لايزال متواصلا.

كما أوضح رئيس الجمهورية أن “آخر تقرير لمصالح وزارتي العدل والمالية يبين أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها”. “من داخل وخارج الوطن فاقت قيمتها 22 مليار دولار”. مشيرا الى أن “التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل ايضا قضايا جديدة”.

في حين، ذكر الرئيس تبون، أن الدولة “تمكنت من استرجاع الكثير من الأموال والممتلكات المنهوبة” وأن العمل متواصل بهذا الخصوص. مشيرا الى أنه “لم يتم الفصح عن كل عمليات التحقيق، لكن الدولة تحرص على الكشف عن كل ما تم نهبه”.

وفي ذات السياق، قال رئيس الجمهورية أن “التحريات بينت، على سبيل المثال، أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه قاربت 750 مليون أورو”.