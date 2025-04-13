الرئيس تبون: هناك من ينتقدنا ..لكن لا يملك أرقامنا الاقتصادية المحققة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنّ بعض الدول تنتقد الجزائر لكنها لا تملك الأرقام الاقتصادية المحققة في منطقة حوض المتوسط.

وأضاف الرئيس في الكلمة التي ألقاها اليوم الأحد أمام المتعاملين الاقتصاديين “هناك أناس لا يسعهم إلا أن يروا الجزائر بالسواد..هؤلاء لا نملك لهم دواء يرفع عنهم الغشاء.”

مؤكدا في ذات الوقت أنه. “لو وجدت المؤسسات المالية الدولية والقارية ثغرة في أرقامنا لن يسبقها أحد في انتقادنا”.

واستطرد الرئيس قائلا “اقتصدنا هذه السنة مليار و200 مليون دولار. وحققنا اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81% ..ولدينا شباب نوابغ يتم استقطابهم أو بالأحرى. سرقتهم كي لا تستفيد منهم الجزائر .