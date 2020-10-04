الرئيس تبون يأمر بإعادة فتح المطارات الداخلية المغلقة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بإعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة.

وخلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء، وجه الرئيس تبون تعليمات بإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة.

كما أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج،

بالإضافة إلى تحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية.

هذا وشدد الرئيس على استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا.