الرئيس تبون يأمر بإنشاء مستشفى لمكافحة السرطان بالجلفة قبل نهاية السنة

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإنشاء مركز استشفائي ضد السرطان في ولاية الجلفة.

وجاء هذا القرار خلال الإجتماع الوزاري الإستثنائي أين طلب الرئيس تبون من وزير الصحة بالشروع فورا في الدراسات الضرورية لتسجيل مشروع إنشاء مركز استشفائي ضد السرطان في ولاية الجلفة.

كما طلب رئيس الجمهورية من وزير الصحة ان يشرع في إنجاز مركز استشفائي ضد السرطان في الجلفة قبل نهاية السنة الجارية.

هذا وقد ترأس اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجتماع وزاري إستثنائي خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة.