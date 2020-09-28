الرئيس تبون يأمر بالإنطلاق الفوري في تنظيم الرياضة المدرسية الجامعية واستئناف البطولات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، بالانطلاق الفوري في تنظيم الرياضة المدرسية بكل أطوارها والجامعية واستئناف تنظيم البطولات في كل المستويات، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء هذا خلال ترأس الرئيس تبون، جلسة عمل اليوم بحضور الوزير الأول، وزير الشباب والرياضة وكاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، خصصت لدراسة الوضعية العامة لقطاع الرياضة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أعطى رئيس الجمهورية توجيهات محددة للتحضير الجيد المادي والبشري لهذه المنافسات الدولية والنهوض بصفة عامة بالرياضة بداية من المدرسة.

كما أمر الرئيس تبون بتحسين آليات اكتشاف وانتقاء الموهوبين الرياضيين منذ الصغر في كل ولايات الوطن وتوجيههم وتكوينهم بأحسن المؤطرين والمدربين الجزائريين والدوليين،

حتى يكونوا من رياضيي النخبة من المستوى العالمي ويرفعوا الراية الوطنية كأسلافهم من الجيل السابق مع ترديد النشيد الوطني في كل المحافل الجهوية والدولية للرياضة النخبوية.

هذا وطلب الرئيس تبون تبليغ تحياته الى كل من حمل هذه الراية من الرياضيين والرياضيات وأهدى ميدالياته للشعب الجزائري، خاصة في الظروف الصعبة التي مر بها.

وفي ختام الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية بـ”الانطلاق الفوري في تنظيم الرياضة المدرسية بكل أطوارها والجامعية واستئناف تنظيم البطولات في كل المستويات”.