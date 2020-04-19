الرئيس تبون يأمر بالتعجيل في تطبيق نموذج اقتصادي جديد

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للتعجيل بتطبيق نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة.

وخلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد امر الرئيس بوضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة ومتوسطة الحجم والناشئة.

كما طلب الرئيس بإعطاء الأولوية في مجال التركيب الصناعي، للمنتوج الذي يضمن أعلى نسبة من الإدماج الوطني.

واشار الرئيس تبون إلى التخفيض من فاتورة الاستيراد وخلق فرص العمل.

وفي ذات السياق طلب الرئيس بجرد كل الثروات الوطنية الطبيعية غير المستغلة حتى نرفع من طاقتنا التصديرية، لتعويض النقض من عائدات المحرقات

وصرح الرئيس ان الجزائر تملك عباقرة، وإمكانات مادية للإنجاز تجعلنا في مأمن عن عدم استقرار عائدات المحروقات.

وهنا ثمن الرئيس ثروتنا البشرية لكسب الرهان، حتى نتدارك آثار جائحة الكورونا، وننطلق في بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي.

وقدم وزير الصناعة والمناجم عرضا عن واقع القطاع بدءا بتنظيم الوزارة مركزيا ومن حيث الهياكل والمؤسسات التابعة لها.

كما قدم الوزير دراسة مفصلة لمختلف الأنظمة القانونية والتنظيمية للاستثمار وتسيير القطاع العمومي التجاري، مسجلا الثغرات والنقائص الموجودة وفي مقدمتها غياب استراتيجية صناعية وطنية.

وكشف وزير الصناعة إستراتيجية في إصلاح هياكل الحوكمة والتسيير المباشر للاقتصاد المنتج.

ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار، وثانيا إعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع للوزارة قصد إعادة بعثه وفصله تماما عن الخزينة العمومية كممول أساسي لها.