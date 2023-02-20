الرئيس تبون يأمر بتأجيل مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية لإثرائه

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بتأجيل مشروع القانون لإثرائه.

وفي السياق ذات صلة، فإن الرئيس تبون أسدى التوجيهات بضرورة عقد جلسات خاصة، بقطاع السينما، بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين، داخل الوطن وخارجه.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد الرئيس حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين، على اختلاف فنونهم، عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر، وأن يكون القانون محفزا، ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة، على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية، تعيد للجزائر بريقها، بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع.

كما أمر الرئيس تبون أيضا بأن يراعي القانون الجديد مختلف التحولات والتطورات، في مجال العمل السينمائي، بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين، في التخصص بهذا المجال.

وشدد الرئيس على ضرورة ضبط آليات واضحة لتموين المشاريع السينمائية، بما يتوافق وقوانين الجمهورية.