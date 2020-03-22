الرئيس تبون يأمر بتسخير 100 مليون دولار للتعجيل بإستيراد المواد الصيدلانية والألبسة الواقية

أمر رئيس الجمهورية عد المجيد تبون اليوم خلال الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية.

كما أمر الرئيس بتعجيل إستيراد أجهزة التحليل الكيمياوية بالعدد الكافي، وإشراك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن مصدريها عبر العالم.

وخلال الإجتماع دعا الرئيس إلى منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة.

وطلب الرئيس تبون أن يضاف هذا المبلغ إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي 100 مليون دولار، والبنك العالمي للإنشاء والتعمير 32 مليون دولار.

في ذات السياق طلب رئيس الجمهورية من جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها.

وكذا السهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان.

من جهة اخرى ذكر الرئيس تبون بمسؤولية المواطن في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية.

ودعا الرئيس إلى التعامل بشدّة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة.

هذا وقد قدم اليوم وزير الصحة عرضا لرئيس الجمهورية حول وباء فيروس كورونا، أبرز فيه أن الإجراءات المعلنة للتصدي لهذا الوباء.

كما قدم الوزير الاجراءات لحماية المواطنين، يجري تجسيدها ميدانيا سواء بتعزيز الرقابة الصحية في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية.

إضافة إلى المحافظة على المخزون الوطني الاستراتيجي من المنتجات الطبية.

.

تدعيم المصالح المخصصة للحالات المشبوهة والمؤكدة بالتجهيزات اللازمة لضمان التكفل الصحي. الزيادة في قدرات الكشف والتشخيص من خلال استعانة معهد باستور بمخبري وهران وقسنطينة بعد تجهيزهما الجاري.

وخلال الاجتماع أوضح الوزير أن القطاع الصحي يتوفر على المستوى الوطني على 82.716 سرير. منها 2500 سرير تم تخصيصها للتكفل بالمصابين على مستوى 64 مصلحة للأمراض المعدية.

وكذا 247 مصلحة للطب الداخلي، و79 مصلحة أمراض الرئة، و100 مصلحة في اختصاصات أخرى، بالإضافة إلى 24 مصلحة للإنعاش بها 460 سرير.

كما أنّ قطاع الصحة يمتلك 5787 جهاز للتنفس الاصطناعي والتخدير والإنعاش موزعة كما يلي:

3333 جهاز للتنفس الاصطناعي.

2390 جهاز للتخدير والإنعاش.ر

64 سيارة إسعاف طبية مجهزة بآلة تنفس إصطناعية.

كل هذه الأجهزة مع الكمية الإضافية لأجهزة التنفس الإصطناعي التي يجري العمل على اقتنائها، يتم تسخيرها عند الحاجة في كل المؤسسات الصحية المجهزة بالأسرة والوسائل الطبية.