الرئيس تبون يأمر بتنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.

كما سيتم اطلاق حملة وطنية لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، مع إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية ومراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي.

بالإضافة الى منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة PVC حفاظا على الثروة الغابية.

وجاءت هذه التعليمات على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد.

أين خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة.وتنظيمه وعمله.

ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع أحكام دستور 2020.

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أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد, مهلة 3 أشهر للتحول لإستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات العمومية.

ومرافق الدولة خصوصا قطاعي الصحة والتربية، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

وأضاف نفس البيان، أن كل البلديات ملزمة بإستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية.

بما في ذلك الطرقات السريعة والمناطق الجبلية كالأوراس، الونشريس وجرجرة.

وكان رئيس الجمهورية، قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، أين خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي.

والمتعلق باختصاصات مجلس الدول وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية.