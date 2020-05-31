الرئيس تبون: يأمر برفع الحجر تدريجيا على قطاع البناء والأشغال العمومية

خلص إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإصدار اوامر وقرارات هامة.

وخلال الإجتماع امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاحد خلال الإجتماع أمر رفع الحجر تدريجيا على قطاع البناء والأشغال العمومية.

كما امر الرئيس تبون بالبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء.

وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا.