الرئيس تبون يأمر بفتح مركز ثقافي جزائري بـ عُمان

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات تقضي بفتح مركز ثقافي جزائري بسلطنة عُمان.

ويأتي هذا خلال لقائه، أمس الاثنين بمسقط، بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد الشقيق.

وخلال اللقاء الذي جرى بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى سلطنة عمان. شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة فتح مركز ثقافي جزائري يجسّد “التلاحم الثقافي بين البلدين الشقيقين”.

وفي هذا الصدد، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل “إتمام هذا المشروع وتشريف الثقافة الجزائرية”.

كما تطرق رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار السُّنة التي دأب عليها أثناء زياراته إلى الخارج، إلى ملف الاستثمار. حيث أكد أن الدولة ستعمل على تشجيع “المستثمرين الوطنيين النزهاء”. مشيراً الى أن “تحقيق الربح بالنسبة للمستثمرين أمر طبيعي، على أن تحقق الجزائر أيضاً الربح المنشود، سواء من خلال خلق مناصب شغل جديدة أو بجلب العملة الصعبة”.

وكشف رئيس الجمهورية في السياق نفسه أنه “لحد الآن، وفي ظرف 14 شهرا، تم تجسيد 9400 مشروع استثماري”. مذكراً بالتزامه يوم أدائه اليمين الدستورية ببلوغ “20 ألف مشروع استثماري”. لا سيما -مثلما أضاف- وأن “باب الاستثمار يبقى مفتوحا للجميع، سواء من داخل الوطن أو خارجه”.

للإشارة، فإن رئيس الجمهورية كان قد شرع اليوم الثلاثاء في زيارة دولة لهذا البلد الشقيق. تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين.