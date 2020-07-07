الرئيس تبون: يأمر بمحاربة التهرب الضريبي وتضخيم الفواتير

خلص إجتماع الرئيس تبون مع بعض الوزراء اليوم الثلاثاء والمخصص لوضع خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي بقرارات هامة.

وخلال الإجتماع أمر رئيس الجمهورية بتشديد محاربة التهرب الضريبي، كما شدد على محاربة تضخيم الفواتير.

وأكد الرئيس تبون على ضرورة الحفاظ على حقوق الطبقات الهشة، وكذا الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة

أشار الرئيس تبون إلى أن التغيير الجذري انطلق في 12 ديسمبر الماضي مؤكدا إن هناك محاولات لاستعمال المال الفاسد لعرقلة التغيير.

وفي ذات السياق دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى محاربة التبذير في الإنفاق العمومي