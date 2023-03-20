الرئيس تبون يأمر بوضع أرضية رقمية محينة لأجل محاربة البيروقراطية

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تعليمات للحكومة بالشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات لاسيما في أملاك الدولة والضرائب والجمارك والميزانية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أمر الرئيس بوضع أرضية رقمية محينة تقدم معلومات صحيحة تفضي إلى إتخاذ قرارات مناسبة خاصة في محاربة البيروقراطية.

كما أكد الرئيس تبون على ضرورة تسهيل وتيسير إجراءات الإستثمار من خلال تشجيع المستثمرين خاصة بإستعمال الشباك الوحيد.

وكان الرئيس تبون قد ترأس ،اليوم، إجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عرضين, يتعلق الأول بتموين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان الكريم لسنة 2023,. والثاني بمدى تقدم مشاريع تحلية مياه البحر والتزويد بالمياه الصالحة للشرب, بالإضافة إلى متابعة الوضع الحالي للجالية الجزائرية بالخارج.

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