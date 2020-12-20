الرئيس تبون يأمر جراد بترأس إجتماع لإختيار اللقاح الأنسب لكورونا
أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمرا للوزير الأول بترأس إجتماع لإختيار اللقاح الأنسب لكورونا.
وغرد الرئيس تبون على تويتر:”لقد أصدرت أوامر للوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية.”
قبل أن يضيف رئيس الجمهورية:”لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19، لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021.”
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