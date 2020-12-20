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الرئيس تبون يأمر جراد بترأس إجتماع لإختيار اللقاح الأنسب لكورونا

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الرئيس تبون يأمر جراد بترأس إجتماع لإختيار اللقاح الأنسب لكورونا
بقلم خالد زوبيري

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمرا للوزير الأول بترأس إجتماع لإختيار اللقاح الأنسب لكورونا.

وغرد الرئيس تبون على تويتر:”‏لقد أصدرت أوامر للوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية.”

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية:”لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19، لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021.”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=937464

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