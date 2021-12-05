الرئيس تبون يؤكد تكفل الدولة بحماية براءات اختراع الشباب الجزائري

أمر رئيس الجمهورية، وزيري الصناعة والتجارة، والوزيرين المنتدبين للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بالتحضير لإطلاق معرض دولي بداية سنة 2022.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذا المعرض سيكون مخصص لعرض تجارب المؤسسات المصغرة وتبادل الخبرات مع دول أخرى.

وتأتي تعليمات الرئيس تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى جملة من التعليمات والأوامر فيما يخص آفاق تطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس الانطلاقة الجيّدة للمؤسسات الناشئة، كرهان لتنويع الاقتصادي الوطني وفتح المجال أمام الشباب المبدع، من أجل إنشاء مؤسسات ناجحة واستحداث مناصب عمل

كما أكد السيد رئيس الجمهورية، أيضا، على تكفل الدولة بحماية براءات اختراع الشباب الجزائري، وكذا تقديم مزيد من التشجيع والتحفيزات للشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة، وإبراز تجاربهم الناجحة في وسائل الإعلام.