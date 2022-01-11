الرئيس تبون يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين.. وهذا مضمونها

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، فإن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقد تسلم هذه الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم،من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

طالع أيضا: الرئيس تبون يشرف على اختتام أشغال ملتقى تجديد المنظومة الصحية