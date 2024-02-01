الرئيس تبون يبعث رسالة خطية لنظيره التونسي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.

وسيسلم هذه الرسالة وزير الشؤون الخاريجة أحمد عطاف الذي حل عشية اليوم بعاصمة الجمهورية التونسية الشقيقة، بصفته مبعوثا خاصاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإنه من المنتظر أن يستقبل الوزير أحمد عطاف يوم الغد من قبل فخامة الرئيس قيس سعيد لتسليمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون. كما سيعقد الوزير جلسة عمل مع نظيره التونسي، نبيل عمار.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد ما يحدو قائدي البلدين الشقيقين من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الجزائرية-التونسية ومدِّه بكل سبل الدعم لتحقيق نظرتهما الطموحة الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ومقاصد الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.