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الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الأذربيجاني بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة

بقلم خالد زوبيري
الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الأذربيجاني بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة
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تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف هنّأه فيها والشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم.

وجاء في بيان الرئاسة: “تلقى رئيس الجمهورية,  عبد المجيد تبون, اليوم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان,  إلهام علييف هنأه فيها والشعب الجزائري, بمناسبة الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية, متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم”.

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