الرئيس تبون يتلقى العديد من برقيات الإطمئنان والتمنيات بالشفاء العاجل

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت العديد من برقيات الإطمئنان والتمنيات بالشفاء العاجل.

ووفق رئاسة الجمهورية ووفق بيان رئاسة الجمهورية فقد تلقى الرئيس تبون برقيات من قبل كل من:

الرئيس التونسي قيس السعيد

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية ابراهيم غالي

قائد قوات الأفريكوم الجنرال توماس والدهاوسير

هذا وأصدر ديوان رئاسة الجمهورية مساء أول أمس بيانا حول صحة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد البيان أن الفريق الطبي يؤكد تفاؤله بنتائج الفحوصات التي خضع لها رئيس الجمهورية.

وتم نقل الرئيس تبون الأربعاء الماضي إلى ألمانيا من لإجراء فحوصات طبية معمقة بناءً على توصية من طاقمه الطبي.

وكانت مصالح رئاسة الجمهورية قد أعلنت، عن دخول الرئيس تبون، إلى مستشفى عين النعجة العسكري من أجل العلاج.